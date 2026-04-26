Бывший тренер «Спартака» рассказал, вернется ли Дзюба в команду

Российский тренер Игорь Ледяхов назвал нереальным возвращение Артема Дзюбы в московский «Спартак», передает RT.

«Возвращение Дзюбы в «Спартак» на сегодняшний день представить себе нереально. Это выдумки непонятно кого. Сказали глупость, и все ее обсуждают. Какой смысл брать его обратно?» — сказал Ледяхов.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Вместе с командой он трижды становился серебряным призером Российской премьер-лиги.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.