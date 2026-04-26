«Енисей» победил «Нефтехимик» в Первой лиге, забив дважды за четыре минуты

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команды играли на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич из Москвы. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 43-й минуте нападающий Андрей Окладников вывел «Енисей» вперёд. На 46-й минуте полузащитник Егор Иванов удвоил преимущество своей команды.

«Енисей» набрал 46 очков в 31 матче. Клуб из Красноярска располагается на шестой строчке в Первой лиге. «Нефтехимик» остался на восьмом месте в Первой лиге. У команды 42 набранных очка.