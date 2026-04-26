«Урал» одолел «Челябинск», доигрывая в меньшинстве из-за удаления вратаря Селихова

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Челябинск» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Матвей Заика (Ростов-на-Дону). Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На 32-й минуте защитник «Урала» Артём Мамин открыл счёт в матче. На 59-й минуте хорватский форвард Мартин Секулич удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. На 75-й минуте вратарь «Урала» Александр Селихов получил прямую красную карточку за фол за пределами штрафной площади. На 78-й минуте форвард «Челябинска» Гаррик Левин отыграл один мяч, сыграв на добивании после штрафного удара.

«Урал» поднялся на второе место в турнирной таблице, в зону прямого выхода в РПЛ. У команды 58 очков в 31 матче. «Родина» отстаёт на два очка и имеет игру в запасе. «Челябинск» с 40 очками располагается на 10-й строчке.