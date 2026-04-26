"Спартак" одержал волевую победу над "Пари НН" и приблизился к "Локомотиву"

Московский "Спартак" в матче 27-го тура РПЛ одержал непростую победу в Нижнем Новгороде над "Пари НН" - 2:1.

Неудача "Локомотива" днем ранее должна была мотивировать игроков "Спартака", ведь команда снова получила шанс побороться за третье место. Но для этого нужно было побеждать "Пари НН", который тоже ведет борьбу за выживание.

И в первом тайме красно-белые больше владели мячом, но опасных моментов было создано слишком мало. Нижегородцы успевали в обороне и несколько раз потревожили голкипера гостей Александра Максименко.

А на 29-й минуте глупейшая ошибка на фланге Кристофера Ву привела к голу. Он упустил соперника, который прострелил вдоль ворот, и Адриану Бальбоа не оставалось ничего другого, как отправить мяч в сетку.

В конце тайма активный Руслан Литвинов заработал пенальти, который уверенно реализовал Эсекьель Барко.

Во второй половине встречи нижегородцы не успели прикрыть Романа Зобнина, и мяч после его удара и рикошета во второй раз влетел в ворота "Пари НН". Мог "Спартак" забить и еще, но несколько раз соперника откровенно простил.

После этой победы "Спартак" набрал 48 очков и отстает от идущего третьим "Локомотива" на один балл. В случае победы "Балтики" калининградцы догонят "Локо", и борьба за бронзу будет очень интересной.

"Пари НН" остается на 15-м месте с 22-мя очками.