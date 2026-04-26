«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Хэнань» и одержал пятую подряд победу в Суперлиге

Завершился матч 8-го тура китайской Суперлиги-2026 между клубами «Хэнань» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Чжэнчжоу Ханхай» в Чжэнчжоу. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 39-й минуте счёт открыл полузащитник «Шанхай Шэньхуа» У Си, забив с пенальти. В середине второго тайма защитник Шиничи Чань укрепил преимущество гостей. На 70-й минуте нападающий Махтар Гейе довёл счёт до разгромного.

Эта победа стала пятой подряд для команды российского специалиста в Суперлиге.

В следующем туре соревнования подопечные Слуцкого сыграют дома с клубом «Чэнду Жунчэн». Игра пройдёт 1 мая. В 7-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Циндао Хайню» со счётом 2:0.