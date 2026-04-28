Канчельскис: «Краснодар» не станет чемпионом

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ спрогнозировал итог чемпионской гонке в РПЛ.

– «Краснодару» в оставшихся трех турах играть с «Акроном», московским «Динамо» и «Оренбургом». В каком из матчей «быки» могут потерять очки?

– Да со всеми могут потерять. Для них сейчас главная задача сохранить самоотдачу.

– Есть уверенность в том, что «Зенит» победит в оставшихся играх с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом»?

– Да, «Зенит» наберет 9 очков в этих играх.

– По вашему мнению, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне?

– «Зенит». «Краснодар» будет вторым.

– «Локомотив» сохранит за собой третье место?

– Последние игры «Локомотив» выглядит не очень хорошо, но думаю, в конечном итоге, будут впереди. «Локомотив», «Балтика» и «Спартак». «Локомотив» – фаворит в борьбе за бронзу, потому что он сейчас выше, и предстоящий матч с «Балтикой» будет домашним - больше шансов занять третье место.

За три тура до финиша «Краснодар» с 60 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» (59) занимает 2-е место. При равенстве очков сине-бело-голубые будут выше по личным встречам.