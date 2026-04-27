Названы соперники «Краснодара», от которых «Зенит» ждет помощи

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Александром КАВОКИНЫМ высказался по чемпионской гонке с «Краснодаром».

За три тура до финиша «Краснодар» с 60 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» (59) занимает 2-е место. При равенстве очков сине-бело-голубые будут выше по личным встречам.

– От кого из соперников «Краснодара» ждете помощи? На кого больше надежда?

– «Оренбург» или «Акрон».

«Краснодару» осталось сыграть на выезде с «Акроном» и московским «Динамо» и принять дома «Оренбург».

«Зенит» ждет выезд к ЦСКА, затем домашняя игра против «Сочи» и гостевой матч с «Ростовом».

«Краснодар» – действующий чемпион России. В прошлом сезоне «быки» впервые завоевали золото, прервав гегемонию «Зенита» в РПЛ. До этого команда Сергея Семака выиграла чемпионат России шесть раз подряд.