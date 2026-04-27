Гендиректор "Динамо" Мх высказался о пенальти в матче с "Краснодаром"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о пенальти в матче 27 тура РПЛ с "Краснодаром".

По словам Газизова, пенальти получился картинным и он рад, что краснодарцы не смогли его реализовать.

- На мой взгляд, в моменте с Кордобой пенальти не было. Дали — вопросов нет. Кордоба — гигант, рисует так, как никто другой не сделает. Пенальти получился картинным, хорошо, что нам с него не забили, - цитирует Газизова "РБ Спорт".

В 27 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Никита Кривцов и Джон Кордоба, гости открыли счет благодаря автоголу Диего Косты. В первом тайме арбитры назначили одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинцев после нарушения правил на Кордобе.

По итогам 27 сыгранных туров команда Вадима Евсеева занимает 14 место в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками. Черно-зеленые возглавляют таблицу с 60 баллами в своем активе.