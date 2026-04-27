Тренер "Сочи" рассказал, в какой момент задумался об уходе из клуба

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин рассказал, в какой момент он задумался об уходе из клуба. По словам Осинькина, он мог покинуть клуб в марте, но его смогли переубедить.

© ФК "Сочи"

- После матча с "Пари НН" был разговор, я хотел уйти, но мне сказали первые люди, что надо достойно закончить сезон. Не могу сказать, что я хотел бежать. Просто когда есть поддержка, тогда легче работать. Была ситуация с непониманием будущего команды, большое количество поражений, но в итоге все стабилизировалось, - сказал Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

Вчера, 26 апреля, "Сочи" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 0:2 в матче 27 тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин и Муми Нгамале. До этого поражения сочинцы смогли одержать три победы кряду в чемпионате России.

По итогам 27 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.