«Црвена Звезда» Станковича выиграла чемпионат Сербии

«Црвена Звезда» бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выиграла чемпионат Сербии. Это случилось в матче 33-го тура чемпионата в котором «Црвена Звезда» разгромила «Партизан» (3:0).

Команда Станковича оторвалась на 17 очков от «Партизана» за четыре тура до конца сезона.

Станкович возглавил клуб, когда команда отставала от «Партизана» на одно очко. Ранее специалист работал в московском «Спартаке», который возглавлял с мая 2024 года и покинул команду в зимнюю паузу.

После 33 матчей чемпионата Сербии «Црвена Звезда» набрала 82 очка. «Партизана» располагается на второй строчке. У команды 65 набранных очков.