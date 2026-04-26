«Црвена Звезда» Станковича выиграла чемпионат Сербии
«Црвена Звезда» бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выиграла чемпионат Сербии. Это случилось в матче 33-го тура чемпионата в котором «Црвена Звезда» разгромила «Партизан» (3:0).
Команда Станковича оторвалась на 17 очков от «Партизана» за четыре тура до конца сезона.
Станкович возглавил клуб, когда команда отставала от «Партизана» на одно очко. Ранее специалист работал в московском «Спартаке», который возглавлял с мая 2024 года и покинул команду в зимнюю паузу.
После 33 матчей чемпионата Сербии «Црвена Звезда» набрала 82 очка. «Партизана» располагается на второй строчке. У команды 65 набранных очков.
