Президент Франции сделал прогноз на матч ПСЖ — «Бавария»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Пари Сен-Жермен» встретится с мюнхенской «Баварией».

«Я болельщик «Марселя», но сегодня играет «ПСЖ». Так что я болею за «ПСЖ»! Прогноз? Думаю, «ПСЖ» победит 3:1», — приводит слова Макрона L’Équipe.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Ответная встреча пройдёт 6 мая на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала парижане по сумме двух встреч одержали победу над «Ливерпулем» со счётом 4:0. В свою очередь, мюнхенцы прошли мадридский «Реал», выиграв по сумме двух матчей со счётом 6:4.