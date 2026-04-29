«ПСЖ» обыграл «Баварию» дома впервые с сентября 2017 года

«ПСЖ» одержал победу над «Баварией» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 со счётом 5:4, таким образом, парижский клуб впервые обыграл мюнхенцев дома с сентября 2017 года. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция).

Последний раз «ПСЖ» побеждал дома «Баварию» в матче группового этапа Лиги чемпионов 27 сентября 2017 года. Тогда игра завершилась со счётом 3:0.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.