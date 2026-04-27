«Луис Энрике обманывает нас». Пети раскритиковал слова тренера «ПСЖ» о Шевалье

Бывший французский футболист Эммануэль Пети раскритиковал ответ главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике по поводу голкипера Люка Шевалье, который проиграл конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову.

«Луис Энрике обманывает нас. Он думает точно так же, как и мы, но делает всё, чтобы не сказать это прямо. В итоге ты его не выпускаешь, оставляешь Шевалье на скамейке»,- приводит слова Пети Planete PSG со ссылкой на RMC Sport.

Ранее, Энрике был недоволен вопросом о возможном возвращении Шевалье в основу команды и отметил, что журналисты критиковали француза на протяжении всей первой половины сезона.