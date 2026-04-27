Акинфеев зарегистрировал «ногу бога»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «нога бога», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

Фраза «нога бога» появилась среди спортивной общественности и болельщиков в 2018 году. В 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании в серии пенальти вратарь российской сборной отразил решающий удар.

Роспатент зарегистрировал товарный знак в апреле 2026 года. Процесс регистрации занял год.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об истекающем контракте 40-летнего вратаря Игоря Акинфеева с клубом. По словам функционера, руководство давно договорилось с голкипером и готово продлить соглашение.