Форвард «Ливерпуля» Салах выбыл до конца сезона

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пропустит остаток клубного сезона из‑за травмы, сообщил директор сборной Египта по футболу Ибрахим Хассан.

Форвард получил повреждение в матче 34‑го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» 25 апреля (3:1).

— У него разрыв подколенного сухожилия, ему потребуется четыре недели на восстановление, — приводит слова Хассана Рейтер.

В марте «Ливерпуль» объявил, что двукратный чемпион АПЛ Салах покинет клуб в конце сезона.

Салаху 33 года, за ливерпульский клуб он выступает с 2017‑го. В составе «Ливерпуля» Салах дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира. Египетский форвард четыре раза становился лучшим бомбардиром сезона Премьер‑лиги.