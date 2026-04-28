«Бристоль Сити» видит экс-игрока «Ливерпуля» главным тренером

«Бристоль Сити» стремится убедить экс-игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда занять пост главного тренера на следующий сезон, сообщает The Independent. Джеррард рассматривает возможность возвращения к тренерской работе в Англии. Специалиста также связывали с работой в «Бёрнли», который вылетел из Премьер-лиги, и, как сообщается, он не против работать и в Чемпионшипе. С тех пор как он покинул «Аль-Иттифак» в саудовской Про-лиге в 2025 году, Джеррард остаётся без работы.

По информации источника, «Бристоль Сити» представил заманчивый проект, чтобы убедить 45-летнего специалиста присоединиться к команде. Если Джеррард примет предложение о работе, он сменит Роя Ходжсона, который временно занимает этот пост. Сообщается, что Джеррард хочет как можно скорее приступить к тренерской деятельности.

В данный момент «Бристоль» занимает 13‑е место в турнирной таблице Чемпионшипа и не имеет шансов на выход в АПЛ.

Джеррард ранее тренировал шотландский «Рейнджерс», английскую «Астон Виллу» и «Аль-Иттифак», который он покинул в январе 2025 года.