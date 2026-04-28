Тренер медиакоманды будет работать в «Пари НН»

Вадим Гаранин покинул пост главного тренера Lit Energy и продолжит работу в нижегородском «Пари НН», сообщает медиакоманда в своем Telegram‑канале.

Последним профессиональным клубом 55‑летнего Гаранина был новороссийский «Черноморец», который он покинул в августе 2024 года.

«Пари НН» с 22 очками занимает предпоследнее, 15‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ. В ближайшем матче нижегородцы 3 мая сыграют на выезде с грозненским «Ахматом».

