В «Динамо» ответили Радимову

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» оценил слова бывшего футболиста сборной России Владислава Радимова по поводу работы главного тренера «бело‑голубых» Ролана Гусева.

Ранее Радимов в интервью «РБ Спорт» заявил, что «у «Динамо» не сложилось ни при Карпине, ни при Гусеве». Гусев в ноябре 2025 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «бело‑голубых» после ухода Валерия Карпина. В декабре Гусева утвердили в должности главного тренера команды.

— Владислав Радимов сказал, что у «Динамо» не сложилось в этом сезоне ни при Карпине, ни при Гусеве. Что можете ответить на это?

— Считаю, что это преждевременное заявление, — сказал Пивоваров «Матч ТВ».

«Динамо» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в следующем туре команда Гусева сыграет в гостях с «Локомотивом» 1 мая.

