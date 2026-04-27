В «Динамо» ответили Радимову, заявившему, что у команды в этом сезоне не сложилось ни при Карпине, ни при Гусеве
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» оценил слова бывшего футболиста сборной России Владислава Радимова по поводу работы главного тренера «бело‑голубых» Ролана Гусева.
Ранее Радимов в интервью «РБ Спорт» заявил, что «у «Динамо» не сложилось ни при Карпине, ни при Гусеве». Гусев в ноябре 2025 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «бело‑голубых» после ухода Валерия Карпина. В декабре Гусева утвердили в должности главного тренера команды.
— Владислав Радимов сказал, что у «Динамо» не сложилось в этом сезоне ни при Карпине, ни при Гусеве. Что можете ответить на это?
— Считаю, что это преждевременное заявление, — сказал Пивоваров «Матч ТВ».
«Динамо» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в следующем туре команда Гусева сыграет в гостях с «Локомотивом» 1 мая.
В «Динамо» ответили Радимову, заявившему, что у команды в этом сезоне не сложилось ни при Карпине, ни при Гусеве
В «Динамо» ответили Радимову, заявившему, что у команды в этом сезоне не сложилось ни при Карпине, ни при Гусеве
