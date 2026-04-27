Игрок «Манчестер Сити» уснул пьяным на крыше бара

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш был найден спящим на крыше одного из баров во время отдыха с друзьями в Манчестере, об этом пишет The Sun.

По информации издания, друзья футболиста несколько минут пытались привести игрока в чувство, прежде чем он проснулся. Причиной такого состояния стало избыточное употребление алкоголя. Инцидент произошел в тот момент, когда Грилиш должен был соблюдать режим реабилитации из-за сломанной стопы.

Из-за этой травмы полузащитник, предполагается, пропустит остаток сезона. Он также не рассматривается как кандидат на поездку на чемпионат мира 2026 года.

Грилиш перешел в «Эвертон» из «Манчестер Сити» на правах аренды в августе 2025 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа за 50 миллионов фунтов стерлингов. До получения травмы полузащитник провел за «Эвертон» 20 матчей в чемпионате Англии, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

