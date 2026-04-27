Тюкавин отреагировал на слухи об интересе из Европы

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слухи об интересе к своей персоне со стороны испанских клубов.

— Много слухов появляется насчёт твоего будущего.

— Какие слухи?

— Что за тобой следят в Испании.

— Да и пусть следят. А как я на это повлияю? Конечно, я видел. До меня это доходит. Это ж слухи (смеётся). Вон, обратитесь к Павлу Константиновичу (Пивоварову, генеральный директор «Динамо».— Прим. «Чемпионата»). Может, у него какая-то конкретика есть (улыбается).

— Твой агент тебе ничего не говорил?

— Мы разговаривали. Но всё зависит от руководства, — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.