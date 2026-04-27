Защитник «Зенита» не верит в вызов на ЧМ

Защитник «Зенита» Нино оценил свои шансы на участие в чемпионате мира-2026 в составе сборной Бразилии.

Футболист признался, что не рассчитывает попасть в заявку национальной команды, несмотря на травму Эдер Милитао.

«Честно говоря, не надеюсь, что буду играть на чемпионате мира. Я люблю Милитао, это хороший игрок, и мне жаль, что он получил травму», — отметил Нино.

По словам защитника, на его позиции есть другие кандидаты с более высокими шансами. Также он отметил, что после смены главного тренера ситуация в сборной изменилась, и его перестали вызывать.

В текущем сезоне Нино провел 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В петербургский клуб он перешел из «Флуминенсе» в январе 2024 года.