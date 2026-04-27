Баринов жестко обратился к нападающему "Рубина"

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов обратился к нападающему "Рубина" Мирлинду Даку.

Эпизод произошел в перерыве матча 27 тура Российской Премьер-Лиги "Рубин" - ЦСКА. Полузащитник гостей Дмитрий Баринов жестко обратился к форварду казанцев Мирлинду Даку:

- **** (Почему) ты падаешь постоянно?! Какой 100-процентный пенальти?! Если бы был 100-процентный, его бы поставили! - сказал Баринов.

Видео данного эпизода доступно по ссылке

В 27 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде сыграл вничью с казанским "Рубином" - 0:0. По итогам 27 сыгранных туров красно-синие занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 набранными очками, казанцы располагаются на седьмой строчке с 39 баллами в своем активе.