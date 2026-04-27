"Динамо" не хочет, чтобы матчи команды обслуживал Карасев

Московское "Динамо" не хочет, чтобы матчи команды обслуживал арбитр Сергей Карасев. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

Карасев отработал матч 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" - "Рубин" (0:1). Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Карасева могут назначить на ответный финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России с "Краснодаром" 7 мая. Первая игра в Москве завершилась вничью со счетом 0:0.

"Мы бы очень не хотели, чтобы матчи "Динамо" судил Сергей Карасев. Что касается его работы на прошлом матче с "Рубином", то там в целом команда играла плохо. Вряд ли его судейство так повлияло на результат", - сказал Пивоваров.

Победитель противостояния между "Краснодаром" и "Динамо" сыграет в матче за трофей против сильнейшего в финале "пути регионов" между московскими "Спартаком" и ЦСКА 6 мая. Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в "Лужниках".