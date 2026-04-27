«Сантос» назвал причину неявки Неймара на тренировку

«Сантос» о неявке Неймара на тренировку: «Спортсмен заболел вирусной инфекцией и принимал лекарства. Он поедет на матч с «Сан-Лоренсо»
В «Сантосе» рассказали, почему Неймар пропустил тренировку команды.
Ранее стало известно, что 34-летний нападающий не явился на занятие в воскресенье без объяснения причин.
«Спортсмен Неймар заболел вирусной инфекцией в субботу вечером, принимал лекарства, хорошо отреагировал и продолжает находиться под наблюдением медицинского отдела ФК «Сантос». Неймар включен в состав делегации, которая поедет в Аргентину на матч против «Сан-Лоренсо» в рамках Кубка Судамерикана во вторник», – заявили в бразильском клубе.
