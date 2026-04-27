ФИФА увеличит призовой фонд ЧМ после жалоб стран

Международная федерация футбола (ФИФА) согласилась увеличить призовой фонд чемпионата мира 2026 года и выплаты за участие из-за обеспокоенности национальных ассоциаций высокими расходами. Об этом сообщает издание The Guardian.

"В преддверии заседания совета ФИФА в Ванкувере 28 апреля ФИФА подтверждает, что ведет переговоры об увеличении доступных доходов, - говорится в заявлении ФИФА. - Это касается финансовых взносов для всех команд - участниц ЧМ-2026 и финансирования развития для всех 211 ассоциаций-членов".

Изначально ФИФА объявила призовой фонд в размере $727 млн. Каждая из 48 команд должна была получить по $10,5 млн, победитель - $50 млн. После переговоров с федерациями объем выплат будет увеличен.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.