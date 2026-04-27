Защитнику «Пари НН» интересно мнение ЭСК о пенальти в матче со «Спартаком»

Защитник «Пари НН» Илья Кирш заявил, что ему интересно мнение ЭСК о пенальти в матче со «Спартаком».

На 44-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ (1:2) форвард «Пари НН» после углового «Спартака» пытался выбить мяч из своей штрафной ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову, за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.

– Как оцените игру «Пари НН» на стандартах? После поражения от «Оренбурга» было много вопросов к этому аспекту игры.

– Согласен, что вопросы были. Но не могу сказать, что от «Спартака» возникала опасность на стандартах. Интересно, что по поводу пенальти скажут ЭСК и Милорад Мажич, как они рассудят этот момент. Хочется послушать их решение.

– Для вас, как для бывшего зенитовца, было принципиально сыграть против «Спартака»?

– Да, против них всегда интересные матчи. Тем более когда ты воспитанник «Зенита», – сказал Кирш.