Защитнику «Пари НН» интересно мнение ЭСК о пенальти в матче со «Спартаком»

Защитник «Пари НН» Кирш о пенальти «Спартака»: «Интересно, что скажут ЭСК и Мажич. Хочется послкшать, как они это рассудят»
Защитник «Пари НН» Илья Кирш заявил, что ему интересно мнение ЭСК о пенальти в матче со «Спартаком».
На 44-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ (1:2) форвард «Пари НН» после углового «Спартака» пытался выбить мяч из своей штрафной ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову, за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.
– Как оцените игру «Пари НН» на стандартах? После поражения от «Оренбурга» было много вопросов к этому аспекту игры.
– Согласен, что вопросы были. Но не могу сказать, что от «Спартака» возникала опасность на стандартах. Интересно, что по поводу пенальти скажут ЭСК и Милорад Мажич, как они рассудят этот момент. Хочется послушать их решение.
– Для вас, как для бывшего зенитовца, было принципиально сыграть против «Спартака»?
– Да, против них всегда интересные матчи. Тем более когда ты воспитанник «Зенита», – сказал Кирш.
Защитник «Пари НН» Кирш о пенальти «Спартака»: «Интересно, что скажут ЭСК и Мажич. Хочется послушать, как они это рассудят»
Защитник «Пари НН» Кирш о пенальти «Спартака»: «Интересно, что скажут ЭСК и Мажич. Хочется послушать, как они это рассудят»