В "Локомотиве" назвали сумму, за которую клуб готов отпустить Батракова

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов назвал сумму, за которую клуб готов отпустить 20-летнего полузащитника Алексея Батракова.

"Сумма должна быть такая, за которую можно будет приобрести игрока такого же уровня. Сложно сказать, сколько именно. Смотря сколько стоит хороший игрок из английской или испанской лиги. Наверное, меньше 20 миллионов евро такой игрок не стоит. Вот и нужно не меньше 20 миллионов евро за Батракова, чтобы вместо него приобрести хорошего игрока", - сказал Филатов.

Алексей Батраков - воспитанник академии московского "Локомотива". За основную команду атакующий полузащитник полноценно выступает второй сезон. В текущем чемпионате России хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 26 матчах. Также на его счету 4+2 по системе гол плюс пас в 8 играх нынешнего розыгрыша Кубка России. После 27 сыгранных туров Батраков делит второе место в бомбардирской гонке РПЛ.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что за игроком, которому летом исполнится 21 год, пристально следит французский "ПСЖ".