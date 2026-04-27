Врач "Динамо" ответил, сможет ли вратарь Лунев сыграть против "Локомотива"

Врач "Динамо" Михаил Бутовский рассказал о состоянии здоровья голкипера Андрея Лунева.

"Андрей Лунев проходит восстановление согласно предписанному плану. Есть очень высокая вероятность, что будет готов к следующему матчу", - передает ТАСС слова врача.

Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские "Динамо" и "Локомотив", состоится в эту пятницу, 1 мая. Дерби пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве и начнется в 19:30 по столичному времени.

В этом сезоне Лунев провел 15 игр в составе бело-голубых, пропустил 19 мячей и 4 раза отыграл на ноль.