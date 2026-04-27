Стали известны команды, с которыми сыграет сборная России.

В ближайшую международную паузу сборная России проведет сразу три товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

28 мая в Каире российская национальная команда встретится с Египетом. 5 июня в Волгограде соперником подопечных Валерия Карпина станет Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде сборная России сыграет против Тринидада и Тобаго.

О времени начала игр станет известно позднее.