Сборная России анонсировала три товарищеских матча. Названы все соперники
В ближайшую международную паузу сборная России проведет сразу три товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
28 мая в Каире российская национальная команда встретится с Египетом. 5 июня в Волгограде соперником подопечных Валерия Карпина станет Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде сборная России сыграет против Тринидада и Тобаго.
О времени начала игр станет известно позднее.