Акинфеев прокомментировал новость о том, что назвал товарный знак «Нога Бога»

Акинфеев опроверг, что назвал свой товарный знак «Нога Бога»: «Я с ума не сошел. В документах есть только изображение памятного эпизода без какого-либо названия, тем более такого»
Сегодня стало известно, что Роспатент принял решение о регистрации товарного знака капитана армейцев. В качестве логотипа голкипер выбрал свой силуэт в момент отражения пенальти ногой в матче со сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.
На сайте «РИА Новости» сначала написали, что товарный знак Акинфеева носит название «Нога Бога», но позднее отредактировали новость.
«Видимо, традиция такая: раз в год говорить о моем товарном знаке и называть его «Нога Бога» – хотя в документах есть только изображение памятного эпизода без какого-либо названия, тем более такого. Вот и в «РИА» опять в заголовок вынесли отсебятину, а дальше сами позвонят за комментариями в РПЦ. Год назад я по этой теме уже высказался, добавить мне нечего. Игорь Акинфеев с ума не сошел, свою ногу ногой Бога все так же не называет. Других комментариев по теме от меня не будет. Да и тема не самая важная, скажем прямо. Что по-настоящему важно, так это игра команды, наши результаты и моя травма. Чуть позже выскажусь по этой теме», – написал Акинфеев.
