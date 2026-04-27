Акинфеев прокомментировал новость о том, что назвал товарный знак «Нога Бога»

Сегодня стало известно, что Роспатент принял решение о регистрации товарного знака капитана армейцев. В качестве логотипа голкипер выбрал свой силуэт в момент отражения пенальти ногой в матче со сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.

На сайте «РИА Новости» сначала написали, что товарный знак Акинфеева носит название «Нога Бога», но позднее отредактировали новость.