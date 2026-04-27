«Реал» сообщил диагноз Мбаппе

Испанский «Реал» Мадрид на официальном сайте опубликовал информацию о характере травмы нападающего Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что Мбаппе может не сыграть до завершения клубного сезона. Нападающий был заменён на 81-й минуте матча чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1).

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинскими службами «Реала» Мадрид в отношении нашего игрока Килиана Мбаппе, у него диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги. Состояние будет отслеживаться в динамике», — написано в сообщении клуба.