Экс-гендир "Спартака" поделился мнением о российских комментаторах

Первак о комментаторах: «Порой смотрю матчи без звука. Они больше про жизнь рассказывают, чем об игре. Но Генича приятно слушать. Если человек сам играл в футбол, это имеет значение»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о российских футбольных комментаторах.
«Я порой комментаторов вообще не слушаю, смотрю матчи без звука. Они больше про жизнь рассказывают, чем о матче. Но не буду называть фамилии, которые не нравятся, чтобы людей не обидеть. Считаю, что в профессии комментатора тоже имеет значение, если человек сам играл в футбол. Генич – бывший футболист. Он как-то привлекает. Его приятно слушать, он всегда говорит о футболе, даже если не о матче. Просто есть комментаторы, которые об игре мало говорят. Таких слушать неприятно. А вот Генича я не выключаю, смотрю со звуком», – сказал Первак.
Луис Энрике: «ПСЖ» и «Бавария» – две лучшие команды Европы. Нет команды лучше «ПСЖ» с точки зрения того, что мы показываем»
Козловский о лучших фигуристах сезона: «Выделил бы Илью Малинина и Гийома Сизерона»
Семак установил рекорд по числу матчей в качестве тренера «Зенита» в чемпионатах страны. Игра с «Ахматом» стала для него 238-й в РПЛ
Луис Энрике: «ПСЖ» и «Бавария» – две лучшие команды Европы. Нет команды лучше «ПСЖ» с точки зрения того, что мы показываем»
Козловский о лучших фигуристах сезона: «Выделил бы Илью Малинина и Гийома Сизерона»
Семак установил рекорд по числу матчей в качестве тренера «Зенита» в чемпионатах страны. Игра с «Ахматом» стала для него 238-й в РПЛ