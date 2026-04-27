Экс-гендир "Спартака" поделился мнением о российских комментаторах

Первак о комментаторах: «Порой смотрю матчи без звука. Они больше про жизнь рассказывают, чем об игре. Но Генича приятно слушать. Если человек сам играл в футбол, это имеет значение»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о российских футбольных комментаторах.

«Я порой комментаторов вообще не слушаю, смотрю матчи без звука. Они больше про жизнь рассказывают, чем о матче. Но не буду называть фамилии, которые не нравятся, чтобы людей не обидеть. Считаю, что в профессии комментатора тоже имеет значение, если человек сам играл в футбол. Генич – бывший футболист. Он как-то привлекает. Его приятно слушать, он всегда говорит о футболе, даже если не о матче. Просто есть комментаторы, которые об игре мало говорят. Таких слушать неприятно. А вот Генича я не выключаю, смотрю со звуком», – сказал Первак.
