Полузащитник «Интера» может пропустить финал Кубка Италии и остаток сезона

Стали известны подробности о травме Хакана Чалханоглу.

Полузащитник «Интера» пропустил матч против «Торино» в 34-м туре Серии А (2:2) из-за повреждения. Сегодня миланский клуб сообщил, что у игрока выявлена травма камбаловидной мышцы левой ноги.

Как сообщают журналисты Танкреди Палмери и Даниэле Мари, 32-летний футболист может пропустить игру с «Лацио» в финале Кубка Италии и всю оставшуюся часть сезона. При этом турок восстановится к началу чемпионата мира.

В текущем сезоне Серии А Чалханоглу провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса.