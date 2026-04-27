Сергей Семак установил рекорд «Зенита» по количеству матчей в качестве главного тренера, сообщает пресс‑служба «сине‑бело‑голубых».

© ФК «Зенит»

В воскресенье «Зенит» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» в матче 27‑го тура МИР РПЛ со счетом 2:0. Для Семака эта игра стала 238‑й на посту главного тренера.

По этому показателю 50‑летний специалист опередил Юрия Морозова (237 матчей).

— Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Сергея Семака с выдающимся достижением и желает новых побед и титулов вместе с «сине‑бело‑голубыми». Под руководством Сергея Богдановича «сине‑бело‑голубые» одержали 155 побед и забили 495 мячей в ворота соперников: эти достижения также являются клубными рекордами, — говорится в заявлении.

Семак возглавляет петербургский клуб с мая 2018 года. Под его руководством «Зенит» стал шестикратным чемпионом России, дважды завоевывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны.

В текущем сезоне «Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В субботу команда Семака на выезде сыграет с ЦСКА, начало — в 19:00.

