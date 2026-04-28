Игрок ЦСКА высказался о предстоящем матче команды с "Зенитом"

Футболист ЦСКА Матия Попович высказался о предстоящем матче команды с "Зенитом".

Футболист заявил, что "армейцы" должны побеждать в каждом матче.

"Я считаю, что прежде всего за счет единства мы можем одержать победу над "Зенитом". Да, "Зенит" довольно сильная команда, но мы - ЦСКА и должны в каждом матче набирать три очка даже с именитыми соперниками, которые борются за чемпионство", - сказал Попович "Матч ТВ".

В субботу, 2 мая, состоится матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". Встреча пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 59 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке с 45 баллами в своем активе.