Эксперт назвал самый сложный матч для «Зенита» в конце чемпионата

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ оценил чемпионскую гонку после 27-го тура РПЛ.

© ФК «Зенит»

«Краснодар» с 60 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» (59) идет вторым. При равенстве очков сине-бело-голубые будут выше по личным встречам.

– Может ли «Краснодар» потерять очки в трех оставшихся матчах с «Акроном», московским «Динамо» и «Оренбургом»?

– Спрогнозировать, конечно, трудно, но возможно все. Команда на ходу, в хорошей форме, добивается волевых побед, тем не менее была парочка невзрачных блеклых матчей с аутсайдерами.

– Какой матч у сине-бело-голубых в конце чемпионата будет самым сложным – с ЦСКА, «Сочи» или «Ростовом»?

– Назову ЦСКА – по громкости имени. Хоть они и не показывают выдающихся результатов во второй половине чемпионата, проблем они доставить всегда могут. Также выделю «Ростов» – команда, не подарок.

– На ваш взгляд, когда случится развязка в чемпионской гонке?

– Я думаю борьба пойдет до самого конца, возможно как уже случалось в двух последних сезонах чемпионата – развязка будет ожидать нас в самом последнем туре турнира.

Явного фаворита сейчас назвать не могу, потому что оба клуба могут потерять очки в любой игре. Что «Краснодар», что «Зенит» – сильные команды, они будут бороться до конца и своих очков ни одна из команд так просто не отдаст.