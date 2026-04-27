Мажич оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР завил, что арбитр Артем Чистяков принял верное решение, назначив пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 26‑го тура МИР РПЛ против «Краснодара» за игру рукой полузащитника «красно‑белых» Наиля Умярова в своей штрафной.

Встреча проходила в четверг в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счетом 1:2. Чистяков в концовке первого тайма назначил пенальти в ворота «красно‑белых», пенальти реализовал капитан «быков» Эдуард Сперцян.

— Сначала между Умяровым и Кордобой было единоборство. Умяров трогал Кордобу за майку, но и был толчок от колумбийца. Затем Умяров ушел от этого единоборства, стоял на двух ногах, но его рука была не в естественном положении, он ничего не попытался сделать, рука была отставлена, находилась высоко, увеличивала площадь тела. Он ничего не сделал, чтобы убрать руку. Это пенальти, — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

«Спартак» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

