Кордоба резко отреагировал на слова гендиректора "Динамо" Мх

"Хватит очернять мое имя!" Кордоба отреагировал на слова Газизова
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал слова генерального директора махачкалинского "Динамо" Шамиля Газизова об игре форварда.
"Они просто не могут достойно принимать поражения. Мне это надоело — я устал от этого. Устал слушать такие глупости о себе. Хватит очернять мое имя", - сказал Кордоба "РБ Спорт".
Напомним, ранее Шамиль Газизов заявил, что пенальти в ворота махачкалинцев "получился картинным", а Кордоба "рисует так, как никто другой не делает".
В 27 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Никита Кривцов и Джон Кордоба, гости открыли счет благодаря автоголу Диего Косты. В первом тайме арбитры назначили одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинцев после нарушения правил на Кордобе.