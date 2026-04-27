Кордоба резко отреагировал на слова гендиректора "Динамо" Мх

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал слова генерального директора махачкалинского "Динамо" Шамиля Газизова об игре форварда.

© Rusfootball

"Они просто не могут достойно принимать поражения. Мне это надоело — я устал от этого. Устал слушать такие глупости о себе. Хватит очернять мое имя", - сказал Кордоба "РБ Спорт".

Напомним, ранее Шамиль Газизов заявил, что пенальти в ворота махачкалинцев "получился картинным", а Кордоба "рисует так, как никто другой не делает".

В 27 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счетом 1:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Никита Кривцов и Джон Кордоба, гости открыли счет благодаря автоголу Диего Косты. В первом тайме арбитры назначили одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинцев после нарушения правил на Кордобе.