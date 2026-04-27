«Барселона» связалась с «Атлетико» по поводу трансфера нападающего

«Барселона» связалась с «Атлетико» по поводу трансфера Альвареса. Мадридцы готовы предложить форварду контракт до 2032-го, чтобы он не ушел (ESPN)
«Барселона» работает над трансфером Хулиана Альвареса.
Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик попросил руководство усилить позицию центрального нападающего в летнее трансферное окно, и футболист «Атлетико» считается главным кандидатом на эту роль.
По информации ESPN, «блауграна» связалась с мадридским клубом, чтобы узнать его позицию относительно возможного трансфера игрока. В «Барселоне» знают, что осуществить эту сделку будет сложно, но считают, что важную роль может сыграть желание самого игрока сменить команду, как было в случае с Антуаном Гризманном.
Сумма отступных, указанная в контракте аргентинца, составляет 500 миллионов евро.
Отмечается, что «Атлетико» готов предложить Альваресу улучшенный контракт сроком до 2032 года, чтобы предотвратить его уход эти летом.
В текущем сезоне Ла Лиги Хулиан провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативных паса.
