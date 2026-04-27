Вратарь «Сарагосы» извинился за удар кулаком в лицо игроку «Уэски»

Вратарь «Сарагосы» Эстебан Андрада извинился за удар кулаком в лицо сопернику во время матча с «Уэской» в Сегунде.

На 97-й минуте встречи Андрада толкнул защитника хозяев Хорхе Пулидо. Арбитр показал аргентинцу вторую желтую карточку, после чего тот направился к капитану «Уэски» и ударил его кулаком, сбив с ног. От удара лицо испанца опухло, а под глазом появился синяк.

Сразу после нападения на Пулидо началась массовая потасовка, в результате которой удаления заработали вратарь «Уэски» Даниэль Хименес и защитник «Сарагосы» Дани Тасенде.