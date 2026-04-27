У Арбелоа испортились отношения с испанскими игроками «Реала»

У Арбелоа возник конфликт с испанскими игроками «Реала» на фоне ситуации с Карвахалем и Себальосом. Футболисты жалуются на несправедливость со стороны тренера (The Athletic)
По информации The Athletic, между главным тренером мадридцев и капитаном команды Дани Карвахалем возникла напряженность после матча с «Алавесом» (2:1), когда Арбелоа спросили о нехватке игрового времени у 34-летнего защитника. Карвахаль не вышел на поле и в матче с «Бетисом» (1:1) в минувшую пятницу. В последнем матче «Реала» в Ла Лиге также не играл полузащитник Дани Себальос, который, как ожидается, покинет клуб летом – его невыход на поле Арбелоа объяснил тактическим решением.
Отмечается, что, несмотря на поддержку со стороны ряда ключевых футболистов, включая Винисиуса Жуниора, отношения Арбелоа с испанскими футболистами команды давно испорчены. Игроки жалуются на несправедливое отношение со стороны тренера.
