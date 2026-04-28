Губерниев дал совет тренерам сборной России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пожелал тренерам сборной России по футболу получше изучить предстоящих соперников, чтобы в перерыве матчей не было неожиданностей от их игры.

В мае сборная России сыграет с командой Египта. Встреча пройдет в Каире 28 мая. Далее состоятся матчи со сборной Буркина‑Фасо 5 июня в Волгограде и с командой Тринидада и Тобаго — 9 июня в Калининграде.

— Что думаете о соперниках сборной?

— Могу сказать только одно. Скажем спасибо соперникам, что они приезжают. Других соперников у нас нет. После матча с Мали хочу, чтобы в сборную, в первую очередь вызывались все‑таки футболисты, которые хотят за нее играть, чтобы людям подарили радость и счастье.

Что касается первого матча с Египтом, то надо, чтобы игроки не купаться поехали туда, а все‑таки тоже болельщиков порадовали. Понятно, что всем сложно. Но с мотивацией сложно всем сейчас! И спортивным журналистам тоже. Давайте, например, я буду говорить, что у меня с мотивацией проблемы. Раньше я комментировал чемпионаты мира и Олимпиады, а сейчас Кубки Содружества. Но извините, это разговоры в пользу бедных. Поэтому, считаю, что в сборной должны играть люди, которые этого заслуживают, хотят, и у которых все в порядке с мотивацией. То же самое касается тренеров.

— Думаете, у Карпина нет мотивации?

— Она есть, безусловно. Но не у всех игроков. Наверное, это вы видели по предыдущим матчам. Мы привыкли по семь‑восемь мячей отгружать, а когда обученные команды попадаются с хорошей защитой и полузащитой, переходом из обороны в атаку, тогда… Я вспоминаю слова Карпина, который в перерыве обратился к команде (в перерыве матча с Никарагуа). Но мы, следящие за футболом, понимали, что соперник так и играет примерно. Потому тренерам желаю побольше изучать команды, чтобы потом в перерыве не было неожиданностей от того, как играет Египет на своем поле, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Сборная России занимает 36‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), Египет на 29‑й позиции, команда Буркина‑Фасо — 62‑я, Тринидад и Тобаго — на 102‑м месте.