Футболист «Зенита» объяснил, в чем Месси лучше Роналду

Аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР заявил, что его соотечественник Лионель Месси лучше Криштиану Роналду, потому что ему удалось принести своей стране победу на чемпионате мира.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года.

— Мы уже поняли, что вы фанат «Барселоны» и Месси. Но как же быть с одним вашим детским фото, на котором вы в футболке Криштиану Роналду?

— Я был очень маленьким. Тогда мне нравилось собирать разные футболки — были в том числе футболки сборной Германии, Бразилии, Аргентины. А эту, кажется, подарил папа. В итоге много футболок набралось. Я с детства любил футбол, поэтому любая была в радость.

— Если папа подарил вам футболку Криштиану Роналду, значит ли это, что ему больше нравится португалец, нежели Месси?

— Нет. Отец — это тоже Месси. Мы все дома его любим. А в данном случае речь скорее не о конкретном предпочтении, а о страсти к футболу в целом.

— Так кто же круче — Роналду или Месси — и почему?

— Месси, потому он принес победу сборной Аргентине на чемпионате мира. В том числе из‑за него я с детства мечтал играть в «Барселоне». Все мы в Аргентине фанаты Месси и его игры, — сказал Вега в эфире программы «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Сборная Аргентины на чемпионате мира 2026 года сыграет в группе J против Алжира, Австрии и Иордании.

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Игры турнира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.