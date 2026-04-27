Выяснилось, находится ли руководство "Интера" под следствием по делу арбитров

«Интер» и его руководство не находятся под следствием в рамках дела Джанлуки Рокки.

Ранее стало известно, что прокуратура обвинила главу судейского корпуса Серии А в неправомерных действиях, спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». На фоне предъявленных обвинений Рокки временно отказался от полномочий.

Как сообщают AGI, ANSA и другие итальянские источники, все подозреваемые по делу связаны с судейством – ни «Интер», ни кто-либо из руководства «нерадзурри» не находятся под следствием. Расследование касается нескольких матчей, ни один из которых не был сыгран в нынешнем сезоне.

Помимо Рокки и подавшего в отставку супервизора ВАР Андреа Джервасони, под следствием также находятся ассистенты ВАР, в том числе Даниэле Патерне, Родольфо Ди Вуоло и Луиджи Наска. Имена некоторых ВАР-ассистентов, фигурирующих в деле, остаются нераскрытыми. Кроме того, по-прежнему неизвестно, кто был причастен к подбору угодных «Интеру» арбитров.