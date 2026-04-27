Непомнящий ответил, готов ли Сперцян к отъезду в Европу

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян готов продолжить карьеру в Европе.

В нынешнем сезоне 25‑летний атакующий полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. По данным Transfermarkt, нынешняя стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

— Сперцян созрел для отъезда в Европу, это качественный футболист. Хотя я всегда сожалею, когда из чемпионата России уезжают хорошие игроки. Я убеждён, что это уже футболист европейского уровня. Не думаю, что его замены в последних матчах о чём‑то говорят. Просто главный тренер его бережёт, чтобы было меньше нагрузки и больше времени на восстановление. Чтобы он был готов на ключевые матчи сезона. Не думаю, что Сперцян что‑то потерял. Мне кажется, он всегда на одном уровне, не выпадает из игры. Футбол в большей степени строится через него, — сказал Непомнящий «Советскому спорту».

После 27 туров МИР РПЛ «Краснодар» с 60 очками занимает первое место в турнирной таблице, отрыв от идущего вторым «Зенита» — одно очко.

