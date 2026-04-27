Букмекеры оценили шансы Сафонова не пропустить от «Баварии»

Букмекеры оценили шансы российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова не пропустить от «Баварии» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики считают, что Сафонов пропустит от «Баварии». Вероятность того, что россиянин сохранил ворота в неприкосновенности составляет 20 процентов, коэффициент на это событие равен 4,50.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией» пройдет 28 апреля в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры рассказали, кого считают фаворитом в этой паре. Больше шансов пройти в финал, по их мнению, у Баварии». Ставки на ее успех принимаются с коэффициентом 1,71, а на выход ПСЖ — с котировкой 2,15.