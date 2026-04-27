Лука Модрич перенес операцию

Полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Лука Модрич перенёс операцию после травмы, полученной в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:0). Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Симоне Содза.

Операция прошла в клинике «Ла Мадоннина» в Милане. Футболисту потребовалось хирургическое вмешательство для лечения сложного множественного перелома левой скуловой кости. Операция, выполненная командой доктора Луки Аутелитано в присутствии врачей клуба Стефано Маццони и Андреа Булгерони, прошла успешно.