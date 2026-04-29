Аршавин определил матч, в котором «Краснодар» может потерять очки

Аршавин допустил, что «Краснодар» потеряет очки в матче с «Динамо»: «С «Оренбургом» и «Акроном» наберет шесть»
Андрей Аршавин оценил календарь «Краснодара» на финише сезона Мир РПЛ.
После 27 туров «быки» лидируют в таблице, опережая «Зенит» на одно очко.
В ближайших матчах «Краснодар» сыграет в гостях с «Акроном» и «Динамо», а в 30-м туре примет «Оренбург».
«Встреча с «Динамо» — матч, где «Краснодар» может потерять очки. С «Оренбургом» и «Акроном» они наберут шесть очков», — сказал зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
