«Пари НН» прокомментировали назначение нового тренера

Спортивный директор "Пари НН" Антон Евменов высказался о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера команды.

"Пока есть хоть малейшие шансы на то, чтобы остаться в РПЛ, мы должны за них цепляться. Клуб оказал мне большое доверие в выборе тренера, с которым мы можем попытаться сделать необходимую работу и который бы подходил команде стилистически. Всю ответственность за принятое кадровое решение я, безусловно, понимаю и разделяю", - сказал Евменов.

Ранее "Пари НН" официально сообщил о назначении Вадима Гаранина новым главным тренером команды на финальную часть нынешнего сезона.

Напомним, вчера, 28 апреля, клуб покинул вместе со своим тренерским штабом Алексей Шпилевский, возглавлявший нижегородцев с лета 2025 года.

После 27 туров "Пари НН" набрал 22 очка и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне прямого вылета. От зоны стыковых матчей команду отделяет 4 балла. До конца чемпионата осталось три тура.