Судью УЕФА обвинили в домогательствах к подростку

Футбольный арбитр, входящий в список судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), был задержан в Великобритании по подозрению в домогательстве, утверждает The Sun.

По информации источника, речь идет о арбитре, который должен был работать на чемпионате мира‑2026. Имя подозреваемого не разглашается. Рефери обвиняется в том, что он приставал к подростку и пытался заманить его в свой гостиничный номер.

В Великобританию арбитр прилетел, чтобы работать на футбольном матче. Арбитр был задержан и допрошен, после чего отпущен под залог. Ожидается, что судья не будет работать на матчах под эгидой ФИФА и УЕФА до окончания расследования.